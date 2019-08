Den Superstar zum Lächeln gebracht - das kann Bianca Andreescu in ihrer noch jungen Karriere schon mal abhaken. Gerade hatte Serena Williams, die wohl beste Tennisspielerin aller Zeiten, noch weinend in ihrem Stuhl gesessen, die Hand über den Augen, der Frust groß über die Rückenprobleme, die sie im Finale des US-Open-Vorbereitungsturniers in Toronto zur Aufgabe gezwungen hatten. Doch als Finalgegnerin Andreescu zur anderen Seite des Courts herüber gekommen war, ihre Arme weit ausgebreitet, die US-Amerikanerin gedrückt und getröstet hatte, musste auch Serena Williams wieder lachen.

Sie stand auf, umarmte ihre um 18 Jahre jüngere Gegnerin und schien ernsthaft gerührt vom Mitgefühl der jungen Kanadierin. Vielleicht war Williams auch einfach erstaunt, wie keck Andreescu die Situation angegangen war. So stellte Williams dann auch im Anschluss fest: "Bianca ist gerade erst 19 Jahre alt. Aber sie wirkt ganz sicher nicht wie eine 19-Jährige, weder in ihren Worten, auf dem Platz, in ihrem Spiel oder ihrer Einstellung."

Obwohl Andreescu wegen Verletzungen zwischen März und August nur ein Match bestreiten konnte, obwohl sie als Nummer 152 der Weltrangliste in die Saison gestartet war, stehen auf dem Jahreskonto der Kanadierin schon zwei große Titel: Sie gewann die Turniere in Indian Wells und in Toronto. Fast noch beeindruckender ist die Bilanz von 7:0-Erfolgen gegen Top-10-Spielerinnen. Mittlerweile strahlt Andreescu ein solch natürliches Selbstbewusstsein aus, dass es fast anmaßend wäre, sie nicht zur ersten Reihe der Favoritinnen für die diesjährigen US Open zu zählen.

Sie stellt sich auf jede Gegnerin individuell ein

Trotz ihres jungen Alters agiert Andreescu auf dem Platz wie eine erfahrene Strategin. Ihr Jugendcoach Andre Labelle berichtete der kanadischen Nachrichtenagentur CP im Frühjahr, dass Andreescu sich dadurch auszeichne, sich auf jede Gegnerin individuell einzustellen. Sie identifiziert die Schwächen ihrer Gegnerinnen vor dem Hintergrund der eigenen Stärke.

Dabei hilft ihr ein sehr solides spielerisches Gerüst. Mit der Vorhand dirigiert Andreescu den Platz. Was sie auszeichnet, sind die kreativen Einschübe der Kanadierin. Ihr Heimturnier in Toronto veröffentlichte während des Siegeslaufs regelmäßige Highlight-Videos des Tages von ihr. Was zu sehen war: ansatzlose Stoppbälle, egal ob aus vollem Lauf oder manchmal sogar über dem Kopf gespielt.

Als Andreescu im Alter von 16 Jahren auf Grund zweier Stressfrakturen im Fuß ein halbes Jahr aussetzen musste, ließen sie die Trainer auf einem Bürostuhl ohne Rückenlehne trainieren. Laut Jugendcoach Labelle verbesserte sie so nochmals ihre Technik. Egal ob Stoppbälle, Aufschläge oder Volleys, Andreescu wurde sogar in dieser Zeit des Frusts besser. Doch so sehr Anekdoten wie diese für den Ehrgeiz der 19-Jährigen stehen - der Körper könnte das Problem in Andreescus hoffnungsvoller Karriere werden.

Als sie im März das Turnier in Indian Wells völlig überraschend gewann, schien Andreescu zum Ende nur noch von Tape-Verbänden zusammengehalten zu werden. Trotzdem trat sie in der Folgewoche in Miami an. Obwohl sie auch hier Matches gewann, dabei Angelique Kerber mit ihren Behandlungspausen so entnervte, dass diese ihr die Worte "Biggest Drama Queen ever" nach dem Matchende entgegenzischte, musste Andreescu schließlich nach zehn in Folge gewonnenen Partien aufgeben - und mit einer Schulterverletzung fast fünf Monate aussetzen.

Andreescu sagt, sie habe aus der Situation gelernt. Während der Verletzungspause heuerte sie einen Ernährungsberater an. Nach dem Sieg in Toronto setzte sie in der kommenden Woche das Turnier von Cincinnati aus, und auch nach ihrem Erstrundensieg hier in New York konnte Andreescu beruhigen: Nein, die Pflaster auf den Beinen seien keine Zeichen neuer Verletzungen, erzählte sie lachend. Sie habe einfach ein paar unangenehme Insektenstiche gehabt.