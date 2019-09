Szene der Partie: Nach einem hohen Return ihrer Finalgegnerin Bianca Andreescu hatte Serena Williams viel Zeit, ihren Schlag vorzubereiten. In der Ausholbewegung verzögerte sie seltsamerweise, spielte den Ball ohne Druck ins Feld und verlor durch Andreescus Winner das Spiel zum 1:4. Die US-Amerikanerin verlor die Nerven - und die Partie.

Das Ergebnis: Nicht nur ihre Nerven kosteten Williams am Ende das Spiel. Die 19 Jahre alte Andreescu bestimmte die Ballwechsel und gewann 6:3, 7:5. Lesen Sie hier den Matchbericht und hier das Minutenprotokoll.

#SheTheNorth: Mit den Toronto Raptors hatte in diesem Jahr erstmals eine kanadische Basketball-Mannschaft die NBA gewonnen. Während der Finalserie gegen die Golden State Warriors trendete in den sozialen Netzwerken das Hashtag #WeTheNorth, übersetzt: "Wir sind der Norden". Angesichts des ersten kanadischen Grand-Slam-Champions, ausgerechnet in New York gegen das US-amerikanische Tennis-Aushängeschild Williams, erfand Kanadas Twitter-Landschaft kurzerhand den Ausdruck neu. "Sie ist der Norden". Die Raptors gingen auf Twitter sogar noch einen Schritt weiter:

Großwildjägerin: Andreescu startete erstmals im Hauptfeld der US Open und erklomm direkt den Thron. Wirklich überraschend ist ihr Sieg gegen Williams aber nicht. Andreescu bestritt bisher acht Matches gegen Top-Ten-Spielerinnen, acht gewann sie. Alle in diesem Jahr.

Das letzte Zucken: Bevor sie auch Williams erlegt hatte, brauchte Andreescu Geduld. Bereits beim Stand von 5:1 im zweiten Satz schlug sie einmal zum Matchgewinn auf. Es war der Startschuss einer Aufholjagd von Williams, die eingeschlossen des Matchballs zehn der folgenden elf Punkte gewann. Eine Aufholjagd, die unvollendet blieb.

Charles Krupa/AP Serena Williams (37, links), Bianca Andreescu (19) - Kampf der Generationen

Rekordträgerin in Warteschleife: Serena Williams ist womöglich die beste Tennisspielerin der Geschichte. Bis zum ganz großen Wurf fehlt ihr aber noch ein Grand-Slam-Titel. Die inzwischen 77 Jahre alte Margaret Court hält noch immer den alleinigen Rekord mit 24 gewonnenen Majors. Auf Williams Rekord wartet die Tenniswelt bereits seit dem Erfolg bei den Australian Open im Januar 2017. Nach dem Turnier hatte sie eine mehr als einjährige Schwangerschaftspause eingelegt und in Finals bei den US Open im vergangenen Jahr und Wimbledon in diesem Jahr verloren.

Next Gen: Während die 37-jährige Williams im Herbst ihrer Karriere nach den letzten noch nicht geknackten Rekorden greift, geht die Reise für die 19-jährige Andreescu erst richtig los. Sie ist der erste im neuen Jahrtausend geborene Tennisprofi, der einen Grand Slam gewinnt.