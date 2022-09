Carlos Alcaraz hat zum ersten Mal in seiner Karriere ein Grand-Slam-Turnier gewonnen. Der junge Spanier siegte im Finale der US Open gegen Casper Ruud 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3 und wird als zusätzliche Belohnung die Führung in der Weltrangliste übernehmen. Das ist vor Alcaraz, 19, noch keinem Profi in der Open Era (seit 1968) zu einem so frühen Zeitpunkt gelungen – bisher war Lleyton Hewitt (20 Jahre, acht Monate und 23 Tage im Jahr 2001) der jüngste Weltranglistenerste der Geschichte.