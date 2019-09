Am frühen Montagmorgen deutscher Zeit beugte sich Rafael Nadal weinend nach vorne, während im New Yorker Arthur-Ashe-Stadion ein Video von seinen nun 19 Grand-Slam-Titeln gezeigt wurde. Nach fünf epischen Stunden hatte er zuvor das Finale der US Open 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 gegen Daniil Medwedew gewonnen. Die Triumphfeier schien gut vorbereitet - schließlich spielte hier Nadal. Doch so klar war es am Ende nicht.

Nach 341 gespielten Punkten und 289 zermürbenden Minuten fragte sein Gegner Medwedew mit Recht: "Wenn ich gewonnen hätte, was hätten sie dann nur auf dem großen Bildschirm gezeigt?"

Vermutlich den Wahnsinnslauf des 23 Jahre jungen Russen durch diesen Sommer und vor allem durch diese US Open. In den zwei Wochen in New York hatte Medwedew dem Publikum den Mittelfinger gezeigt und den Regen an Buhrufen mit ausgestreckten Armen auf sich einprasseln lassen. Sie hätten seine flapsigen Interviews und klugen Beobachtungen gezeigt. Die Bilder der Erschöpfung nach 23 Matches in den letzten 42 Tagen. Und natürlich wäre auf der Videoleinwand Medwedews Aufholjagd zu sehen gewesen. Nach einem Zweisatzrückstand war er sensationell zurückgekommen.

Nadal als ultimativer Endgegner

Innerhalb einer Woche schaffte es Medwedew vom Bösewicht zum Helden des Turniers. Dass das sportliche Happy End ausblieb, lag daran, dass sich Rafael Nadal mal wieder als ultimativer Endgegner erwies. Dabei kostete das Spiel dem Spanier einige Nerven. Selbst bei der Siegerehrung musste Nadal noch schlucken. Von "einem der emotionalsten Abende meiner Karriere", sprach der 33-Jährige. Nadal, der während der letzten anderthalb Jahrzehnte einige der epochalsten Matches der Tennisgeschichte gespielt hat, weiß, wovon er spricht.

Getty Images/AFP Nadal feierte seinen 19. Grand-Slam-Titel. Der heimliche Hauptdarsteller war aber Medwedew

Denn Medwedew erlief mit seinen langen Beinen auch nach mehr als vier Stunden noch jeden Ball, fand Winkel zum Kopfzerbrechen und behielt dabei stets die Balance und Nerven.

"Die Atmosphäre war die beste meines Lebens", sagte er in der Pressekonferenz. Zwischen all den "Rafa, Rafa"-Rufen hatte es auch Unterstützung der Zuschauer für Medwedew gegeben. Deswegen brauchte er nur ein Wort zur Einordnung. Er sprach von einem großartigen Sommer, einem großartigen Turnier und einem großartigen Match. "Daran werde ich ganz sicher auch noch mit 70 Jahren zurück denken", sagte Medwedew.

Erinnerungen an del Potro

Die Geschehnisse des Sonntages ließen an das US-Open-Endspiel der Herren vor zehn Jahren zurück denken. Damals zog ein 20-Jähriger mit brutaler Wucht durchs Herrenfeld: Juan Martin del Potro gewann die US Open 2009 mit Siegen gegen Rafael Nadal und Roger Federer. Doch die Neuordnung der Tenniswelt blieb aus. Stattdessen folgte eine Dekade, in der 33 der 40 Grand-Slam-Titel zwischen Nadal, Federer und Novak Djokovic aufgeteilt wurden.

Wenn man sieht, wie ein junger Spieler wie Daniil Medwedew ein ganzes Teilnehmerfeld aufscheuchen kann, mag man sich wünschen, dass die Geschichte dieses Mal anders weitergeschrieben wird. Medwedew will seinen Teil dazu beitragen: "Ich bin in den letzten zwei Wochen gewachsen. Aber ich muss weiter machen und besser werden."

Noch besser.