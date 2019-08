US-Open-Titelkandidat Medwedew Die russische Wand

Wie humorlos es auf dem Tennisplatz zugehen kann, musste Lucas Pouille im Juni erfahren. Beim Rasenturnier in Stuttgart führte der Weltranglisten-26. im entscheidenden Satz 5:1, und er erwartete den Aufschlag von Daniil Medwedew. Der Russe Medwedew hatte sich offenbar schon mit der drohenden Niederlage abgefunden - und nutzte die ihm verbleibende Zeit, um Geschichte zu schreiben. Er ging volles Risiko.

In nur 29 Sekunden schlug Medwedew vier Asse und verkürzte auf 2:5. Es ist - zumindest inoffiziell - das schnellste Aufschlagspiel in der langen Historie seines Sports. Kurz darauf verlor er das Match dennoch. Eine Niederlage, die er längst verkraftet hat.

Seither hat die Karriere von Medwedew an Fahrt aufgenommen. Der 1,98 Meter große Profi gewann 19 seiner vergangenen 23 Partien und stand zuletzt dreimal in Folge im Finale eines ATP-Turniers. In Cincinnati - dem letzten großen Test vor den US Open - schlug er unter anderem den aktuellen Wimbledon-Sieger Novak Djokovic. Der Weltranglistenerste sagte hinterher, dass er sich vor allem auf die vielen Tempowechsel seines Gegners nicht richtig habe einstellen können. Damit ist Djokovic nicht allein.

"Er macht es dir auf dem Platz einfach ungemütlich"

Stefanos Tsitsipas hatte den Spielstil Medwedews in einem Interview mit der "New York Times" bereits als "sehr, sehr seltsam" beschrieben. Das, so der Grieche weiter, meine er aber nicht negativ. "Er macht es dir auf dem Platz einfach ungemütlich. Er spielt schlampig - aber in einem positiven Sinne." Tatsächlich werden nicht alle aus Medwedew schlau - auch er selbst nicht. "Manchmal sehe ich mir Videos von meinen Spielen an und denke mir nur: 'Was mache ich da bloß?'", sagte der Russe.

Doch genau diese Unberechenbarkeit macht ihn so gefährlich. David Goffin, der Medwedew im Endspiel von Cincinnati Mitte August in zwei Sätzen unterlag, imponierte vor allem die Konstanz seines Gegners. "Er ist super solide und macht keine Fehler. Es ist, als würdest du gegen eine Wand spielen" sagte der Belgier.

Tatsächlich leistet sich der 23-Jährige nur wenige Aussetzer. Medwedew spielt auf Vor- und Rückhand weder schnell noch besonders langsam. Lange Ballwechsel bereiten ihm keine Probleme. Vielmehr sind es meist die Gegner, die die Geduld verlieren. Medwedews Rückhand ist mittlerweile so stark, dass er nicht selten seine Vorhand umläuft. Dank seines wuchtigen Aufschlags gelingt es ihm häufig, sich aus brenzligen Situationen zu befreien.

Einige trauen dem Russen auch bei den US Open (26. August bis 8. September) den Titel zu. 44 Siege in diesem Kalenderjahr - damit ist er besser als Djokovic (38 Siege), Federer (39 Siege) und Nadal (41 Siege) - verhalfen ihm zum Sprung auf Rang fünf in der Weltrangliste.

AFP/MATTHEW STOCKMAN Novak Djokovic gratuliert Daniil Medvedev zum Sieg

"Ich habe Federer gehasst"

Es ist nicht lange her, dass er negativ in Erscheinung trat. 2017 hatte er in Wimbledon während des fünften Satzes seiner Zweitrundenpartie frustriert den zuständigen Turnierdirektor gefragt, ob man die Stuhlschiedsrichterin austauschen könne. Im Anschluss an die Partie warf er Kleingeld vor den Arbeitsplatz der Unparteiischen, um sie zu verhöhnen.

Im Jahr davor fiel er durch rassistische Sprüche gegen seinen Gegner Donald Young auf. Im Juni sagte Medwedew noch, dass er Roger Federer wegen dessen Dominanz lange Zeit gehasst habe. In seiner Kindheit habe er stets den Gegnern des Schweizers Glück gewünscht. Dass habe sich mittlerweile allerdings "ein bisschen" geändert.

In seinem Heimatland ist Medwedew dennoch ein Star. Dort warten die Tennis-Fans seit fast 15 Jahren auf einen männlichen Grand-Slam-Sieger. Marat Safin gewann 2005 die Australian Open und fünf Jahre zuvor die US Open. Jewgeni Kafelnikov, der bereits mit 29 Jahren seine Karriere beenden musste, gewann ebenfalls zwei Major-Turniere. Nun ruhen die Hoffnungen auf Medwedew.

Das Endspiel in Cincinnati war die 18. Partie binnen 20 Tagen. Medwedew sagte nach dem Sieg, dass er keine Kraft mehr hatte, um den größten Titel seiner Karriere feiern zu können. Vor dem Start in New York ging es für den 23-Jährigen also vor allem darum, abzuschalten. Die Konkurrenz wird hoffen, dass ihm das nicht allzu gut gelungen ist. Medwedews erste Hürde am Montagabend ist der Ungesetzte Prajnesh Gunneswaran aus Indien.