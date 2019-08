Deutsche Nummer eins im Tennis bei den US Open Zickzack-Zverev

Der Weg von Alexander Zverev durch die ersten Runden bei den US Open gleicht einer Schlangenlinie. Man könnte Deutschlands derzeit besten Tennis-Spieler auch den Spitznamen "Zickzack-Zverev" geben. Anstatt möglichst gerade und somit energiesparend Richtung erstes Turnier-Wochenende zu kommen, schlingerte der 22-Jährige beim letzten Grand Slam-Turnier des Jahres in die Runde der Besten 32.

Denn seine bisherigen Gegner, Radu Albot aus Moldawien und der US-Amerikaner Frances Tiafoe, waren nicht die erhofften einfachen Kontrahenten, gegen die Zverev nach einem bisher eher enttäuschenden Jahr Selbstvertrauen sammeln kann. Beide entwickelten sich vielmehr fast zu Stolpersteinen, die Zverev zwar letztlich umkurvt hat, dabei aber jeweils fünf Sätze spielen musste - was größtenteils an ihm selbst lag.

Seine Leistungen in New York sind bislang beständig unbeständig. Und so steht nach zwei Matches hinter dem Namen des Weltranglisten-Sechsten bereits eine Gesamtspielzeit von 6:19 Stunden.

"Ruhig bleiben und einen Weg finden, zu gewinnen"

Er sei eher Derjenige, der versuche, das Positive zu sehen, sagte Zverev nach dem Sieg gegen Tiafoe. "Ich habe wieder einen Krimi gewonnen - und das zählt." Natürlich wäre es ihm lieber, "so schnell wie möglich vom Platz" runter zu sein. Aber wenn es nun mal in einen fünften Satz gehe, müsse man eben "ruhig bleiben und dann einen Weg finden, zu gewinnen." Und das gelang Zverev.

Er hatte in den Sätzen zwei und vier zwar oft passiv hinter der Grundlinie gestanden, sich auf lange Ballwechsel eingelassen, ohne dabei Druck auszuüben. Im Entscheidungsdurchgang gelang ihm dann jedoch gleich zu Beginn ein Break. Und anschließend war sein Sieg, wie auch bereits gegen Albot zum Turnierauftakt, nicht mehr in Gefahr. Man sollte deshalb, bei aller Kritik, auch Zverev's Qualität hervorheben, bei einem der wichtigsten Turniere des Jahres gegen unangenehme Gegner wackelige Matches für sich entscheiden zu können.

Auf der Internetseite der ATP-Tour wurde der Deutsche als "Marathon-Mann" betitelt. Das Spiel gegen Tiafoe war bereits das 19. Match seiner Karriere, bei dem er über die volle Distanz gehen musste. Und es war zugleich sein 13. Sieg. Wenn man auf den Tennisplatz komme, müsse man "mental und physisch" bereit sein, so Zverev. Und genau das sei bei ihm der Fall.

Schwieriger Turnier-Weg - im Viertelfinale könnte Nadal warten

Seine bisherigen Ergebnisse des Jahres bestätigen diese Worte jedoch kaum. Nach einem erfolgreichen 2018 mit den Höhepunkten Masters-Sieg in Madrid sowie Triumph bei den ATP-Finals in London, wartet Zverev 2019 noch auf ein herausragendes Ergebnis.

Die US Open sind sein 19. Turnier des Jahres. Sein einziger Sieg gelang ihm im Mai bei einem nicht hocklässig besetzten Event in Genf. In Indian Wells, Miami, Marrakesch, Monte Carlo, Barcelona, München, Rom, Stuttgart, Wimbledon und Cincinnati hingegen hatte Zverev jeweils sein erstes oder zweites Match verloren und war somit früh ausgeschieden.

Vor dem Turnier in München hatte der 1,98 Meter große Zverev Ende April angekündigt, bei den US Open seinen "großen Grand Slam-Durchbruch" schaffen zu wollen. Nun muss dies nicht gleich der Turniersieg sein. Aber der Anspruch ist dennoch enorm. Denn seine bisherigen besten Resultate bei den vier wichtigsten Turnieren des Jahres sind die Viertelfinal-Teilnahmen in Paris 2018 und 2019. Sollte er es auch in New York in die Runde der besten Acht schafften, trifft er aller Wahrscheinlichkeit nach auf Rafael Nadal. Gegen den Spanier hat Zverev alle bisherigen fünf Matches verloren.

Doch so weit denkt er noch nicht. Sein nächster Gegner ist Aljaz Bedene. Der Slowene wird in der Weltrangliste auf Position 80 geführt. Zverev's Bilanz gegen ihn lautet 3:0. Es wäre gut für seinen weiteren Turnierverlauf, wenn er den bisherigen Zickzack-Kurs verlassen und effizient, effektiv sowie energiesparend spielen würde.

Kurzarbeit statt mehrstündiger Krimi.