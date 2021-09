Raducanu vs. Fernandez bei den US Open Das eigentlich unmögliche Finale zweier Tennis-Phänomene

Zwei Teenager, die außerhalb der Tenniswelt kaum jemand kannte, stehen im Endspiel der US Open. Emma Raducanu, 18, und Leylah Fernandez, 19, faszinieren das Publikum in New York. Was macht sie so besonders?

Von Klaus Bellstedt