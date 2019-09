Bianca Andreescu vs. Serena Williams 9/7/19 8:02 PM Marvin Rishi Krishan Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden ging übrigens die Außenseiterin als Siegerin vom Court - Andreescu gewann die Canadian Open, weil Williams im Finale verletzt aufgeben musste. Bianca Andreescu vs. Serena Williams 9/7/19 8:00 PM Marvin Rishi Krishan Prominente Unterstützung für Williams. Bianca Andreescu vs. Serena Williams 9/7/19 7:56 PM Marvin Rishi Krishan Williams kann mit einem siebten US-Open-Triumph heute gleich mehrere Bestmarken ein- bzw. aufstellen. Die beiden Wichtigsten: Es wäre ihr 24. Grand-Slam-Titel im Einzel, nur Margaret Court war so oft erfolgreich. Außerdem kann sie heute alleinige US-Open-Rekordsiegerin werden. Bianca Andreescu vs. Serena Williams 9/7/19 7:34 PM Marvin Rishi Krishan Herzlich willkommen zum SPIEGEL-Liveticker! Für 22 Uhr ist das Finale der US Open angesetzt und es kommt zu einem Generationenduell: Serena Williams , mit 37 Jahren die Grande Dame des Tennissports, trifft auf die 19-jährige Bianca Andreescu . Mein Name ist Marvin Rishi Krishan und ich führe Sie heute durch die Partie. Viel Spaß! Show more Tickaroo Liveblog Software