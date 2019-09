+++ US-Open-Finale im Liveticker +++ Stolpert Nadal über Herausforderer Medwedew?

Daniil Medwedew vs. Rafael Nadal 9/8/19 8:17 PM Sven Scharf Rafael Nadal wird gleich zuerst Servieren. Noch ca. eine Minute bis Beginn des US-Open-Endspiels 2019. Daniil Medwedew vs. Rafael Nadal 9/8/19 8:12 PM Sven Scharf Wer den Spiegel-Liveticker liest, weiß mehr. Das New Yorker Publikum und Medwedew werden nach dem Stinkefinger des Spielers in Richtung der Fans keine Freunde mehr. Der Kalte Krieg hat damit also relativ wenig zu tun. Daniil Medwedew vs. Rafael Nadal 9/8/19 8:09 PM Sven Scharf Nadal und Medwedew kommen jetzt ins Arthur Ashe Stadion, in so sieben, acht Minuten sollte es losgehen. Daniil Medwedew vs. Rafael Nadal 9/8/19 8:05 PM Sven Scharf Noch sind die Akteure nicht auf dem Platz. Es kann aber nicht mehr lange dauern. Daniil Medwedew vs. Rafael Nadal 9/8/19 8:04 PM Sven Scharf Medwedew hatte während dieser US Open mehrfach mit Krämpfen zu kämpfen, scheint seine Probleme aber in Griff bekommen zu haben. Im Halbfinale gegen Dimitrow war von Krämpfen zumindest nichts zu sehen. Daniil Medwedew vs. Rafael Nadal 9/8/19 8:02 PM Sven Scharf Nadal hingegen gab im gesamten Turnierverlauf nur einen Satz ab - im Achtelfinale gegen Marin Cilic. Allerdings profitierte der Spanier auch einmal von einer verletzungsbedingten Absage. Zweitrundengegner Kokkonakis konnte nicht zur Partie antreten. Daniil Medwedew vs. Rafael Nadal 9/8/19 8:00 PM Sven Scharf Wie war der Weg der beiden Kontrahenten ins Endspiel? Medwedew schaffte es nur zweimal in drei Sätzen. In Runde eins gegen den Inder Prajnesh Gunneswaran und im Halbfinale gegen Grigor Dimitrov. Dazwischen siegte der Russe viermal in vier Durchgängen, unter anderem gegen den deutschen Dominik Koepfer im Achtel- und Stan Wawrinka im Viertelfinale. Daniil Medwedew vs. Rafael Nadal 9/8/19 7:55 PM Sven Scharf In knapp fünf Minuten kommen die Spieler auf den Court im Arthur Ashe Stadion. Daniil Medwedew vs. Rafael Nadal 9/8/19 7:43 PM Sven Scharf Nadal hat die US Open bereits dreimal gewonnen und würde bei einem Sieg seinen 19. Grand-Slam-Titel holen. Für Medwedew ist es das erste Major-Endspiel. Aber der Russe ist so etwas wie der Mann der Stunde auf der Tour. Das Finale in New York hat der 23-Jährige unter erschwerten Bedingungen erreicht. In der 3. Runde legte er sich mit dem Publikum an, zeigte den Fans während seiner Partie gegen Feliciano Lopez den Mittelfinger. Für den Rest der Partie wurde der Russe ausgepfiffen. Auch im weiteren Turnierverlauf waren die New Yorker stets gegen ihn. Daniil Medwedew vs. Rafael Nadal 9/8/19 7:03 PM Sven Scharf Das Spiel heute ist überhaupt erst das zweite Duell dieser beiden Spieler. Im Finale des Rogers Cup vor einem Monat gewann Nadal klar 6:3, 6:0. Dass es heute ähnlich deutlich wird, erwarten wohl nur die Wenigsten. Aber Nadal ist natürlich der haushohe Favorit. Allerdings hat niemand in diesem Jahr auf der Tour mehr Spiele gewonnen (50) als der Russe, der aktuell die Nummer fünf der Welt ist. 2019 gewann Medwedew zwei Turniere - in Sofia und das Masters in Cincinnati vor drei Wochen, beides auf Hardcourt. Daniil Medwedew vs. Rafael Nadal 9/8/19 6:56 PM Sven Scharf Herzlich willkommen im Liveticker zum US-Open-Finale der Herren. Um ca. 22 Uhr spielen Rafael Nadal und Daniil Medwedew den letzten Grand-Slam-Titel des Jahres aus. Ich hoffe, Sie freuen sich genauso auf das Spiel wie ich. Show more Tickaroo Liveblog Software