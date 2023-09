Iga Świątek ist im Achtelfinale der US Open gescheitert und verliert die Nummer eins der Weltrangliste. Die 22 Jahre alte Polin unterlag ihrer Angstgegnerin Jelena Ostapenko mit 6:3, 3:6, 1:6 und musste ihre Hoffnung auf die Titelverteidigung in New York frühzeitig aufgeben. Die Belarussin Aryna Sabalenka wird sie zudem nach 75 Wochen an der Spitze des Rankings ablösen.