Niemeier steht erstmals in ihrer Karriere im Hauptfeld der US Open, es ist erst ihr drittes Grand-Slam-Turnier. Durch die beiden Auftaktsiege wird Niemeier in der Weltrangliste vom aktuellen Platz 108 einen großen Sprung nach vorne machen.

Schon jetzt ganz vorne in der Weltrangliste steht Iga Świątek. Die an Eins gesetzte Titelfavoritin ist im Eilverfahren in die dritte Runde eingezogen. Die 21-Jährige ließ bei ihrem 6:3, 6:2-Erfolg Sloane Stephens, die 2017 den Titel gewinnen konnte, keine Chance. Świątek trifft nun auf Lauren Davis aus den USA und hat weiter ihren zweiten großen Triumph in diesem Jahr nach den French Open im Blick.