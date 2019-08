US Open Görges wehrt Matchball ab - und kommt im Tiebreak weiter

Die deutsche Tennisspielerin Julia Görges ist bei den US Open in New York in der ersten Runde fast ausgeschieden. Beim Stand von 5:6 im dritten Satz musste sie einen Matchball abwehren. Am Ende siegte sie gegen die Russin Natalia Wichljanzewa 1:6, 6:1, 7:6 (7:1). Nun trifft sie auf Wildcard-Starterin Francesca di Lorenzo aus den USA.

Ebenfalls eine Runde weiter ist Andrea Petkovic - erstmals seit 2016. Die 31-Jährige gewann gegen die Rumänin Mihaela Buzarnescu 6:3, 6:4. Die Weltranglisten-88., die früher zu den Top Ten gehörte, bekommt es nun am Donnerstag mit der zweimaligen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien zu tun.

Zuvor hatte am Montag Laura Siegemund ihr Auftaktspiel gewonnen. Die ehemalige Weltranglisten-Erste Angelique Kerber war hingegen in der ersten Runde des vierten und letzten Grand-Slam-Turniers der Tennis-Saison ausgeschieden. Insgesamt sind in der Einzel-Konkurrenz in Flushing Meadows fünf deutsche Frauen am Start.