US Open Görges vergibt Matchball und verpasst Viertelfinale

Julia Görges hat bei den US Open den erstmaligen Einzug ins Viertelfinale verpasst. Die 30-Jährige verlor gegen die Kroatin Donna Vekic 7:6 (7:5), 5:7, 3:6, obwohl ihr im zweiten Satz nur ein Punkt zum Sieg fehlte. 2017 war Görges in New York ebenfalls im Achtelfinale ausgeschieden.

Görges fand besser in die Partie, lag schnell 4:1 im ersten Satz vorn. Dann kämpfte sich Vekic zurück, zwang Görges in den Tiebreak, den die 30-Jährige konzentriert für sich entschied. Auch den zweiten Satz begann Görges rasant, brachte dann aber mit einigen Fehler ihre 23 Jahre alte Gegnerin wieder ins Spiel. Beim Stand von 5:4 vergab sie einen Matchball, Vekic schaffte das Break, den Satzausgleich - und nach 2:42 Stunden mit dem verwandelten ersten Matchball den Einzug ins Viertelfinale.

Dabei schien Görges nach einem schlechten Start in das Jahr 2019 und dem Trainerwechsel zu Sebastian Sachs an die Erfolge aus dem Vorjahr anknüpfen zu können, als sie mit dem Halbfinaleinzug in Wimbledon ihr bestes Grand-Slam-Ergebnis erzielte. In New York musste sie in der ersten Runde einen Matchball abwehren, drehte dann aber noch die Partie. In der dritten Runde warf sie die hoch eingeschätzte Kiki Bertens klar in zwei Sätzen raus. Im Achtelfinale war es nun Vekic, die einen Matchball abwehren konnte, und dann den Kampf für sich entschied - ihr erster Erfolg gegen Görges im vierten Aufeinandertreffen.

"Ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Match gewonnen habe. Ich habe einfach weiter an mich geglaubt", sagte Vekic im Anschluss.

AFP Belinda Bencic steht im Viertelfinale

Im Viertelfinale trifft Vekic nun auf die Schweizerin Belinda Bencic, die etwas überraschend gegen Titelverteidigerin Naomi Osaka aus Japan 7:5, 6:4 gewann. Bencic steht damit zum zweiten Mal nach 2014 (ebenfalls bei den US Open) in einem Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Gleichzeitig baute sie eine Bestmarke aus: Der Sieg gegen Osaka war in diesem Jahr bereits ihr sechster gegen eine Top-Fünf-Spielerin, dies ist keiner anderen Spielerin gelungen.