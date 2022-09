Krach, Marihuana und Selbstdarsteller bei den US Open Wie gesittet muss es beim Tennis zugehen?

So geräuschvoll wie bei den US Open ist es bei keinem anderen Grand-Slam-Turnier. Die Zuschauer feiern auf den Rängen ihre eigene Party, inszenieren sich in sozialen Medien. Das gefällt nicht allen Spielern.

Aus New York berichtet Klaus Bellstedt