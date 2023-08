Tennisspielerin Laura Siegemund hat das Publikum bei den US Open nach ihrer knappen Drei-Satz-Niederlage gegen die Amerikanerin Coco Gauff scharf kritisiert. »Ich bin sehr enttäuscht, wie die Leute mich behandelt haben«, sagte die 35-Jährige am frühen Dienstagmorgen beim Grand-Slam-Turnier in New York und weinte zeitweise bei der Pressekonferenz. »Sie hatten keinen Respekt für mich, sie hatten keinen Respekt für gutes Tennis, das tut sehr weh.«