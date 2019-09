Matteo Berrettini ist als erster Italiener seit 42 Jahren ins Männerhalbfinale der US Open eingezogen. Der 23-Jährige gewann im Viertelfinale in New York gegen den Franzosen Gaël Monfils 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5). Als zuvor einziger Italiener hatte Corrado Barazzutti 1977 das Halbfinale in New York erreicht.

Auf seinem Weg zum Matchgewinn hatte er im fünften Satz vier Matchballe vergeben, beim Stand von 5:3 gar mit einem Doppelfehler. Erst den fünften Matchball nutzte Berrettini nach 3:57 Stunden im Tiebreak. Monfils hatte große Probleme beim Aufschlag und schlug insgesamt 17 Doppelfehler. Mit der gleichen Anzahl war der letzte deutsche Einzelspieler im Turnier, Alexander Zverev, im Achtelfinale an Diego Schwartzman gescheitert.

"Ich erinnere mich an keine Punkte, nur an den Matchball", sagte Berrettini und fügte lachend an: "Ich erinnere mich auch an den Doppelfehler, um ehrlich zu sein. (...) Ich bin echt glücklich und stolz." Für Berrettini ist es der erste Halbfinaleinzug bei einem Major in seiner Karriere.

Berrettinis Gegner im Halbfinale am Freitag ist entweder French-Open-Sieger Rafael Nadal oder Schwartzman. Den anderen Finalisten spielen Grigor Dimitrow und Daniil Medwedew aus.

Bencic erstmals im Halbfinale

In der Frauenkonkurrenz erreichte die Schweizerin Belinda Bencic ebenfalls das Halbfinale. Die 22 Jahre alte Tennisspielerin gewann gegen die Kroatin Donna Vekic 7:6 (7:5), 6:3 und steht damit erstmals bei einem der vier Grand-Slam-Turniere in der Runde der letzten Vier. Bencic nutzte gegen Vekic, die in der Runde zuvor Julia Görges ausgeschaltet hatte, nach 1:41 Stunden ihren dritten Matchball.

Um den Finaleinzug spielt Bencic gegen die Siegerin des Duells zwischen Bianca Andreescu und Elise Mertens. Im zweiten Halbfinale spielt Favoritin Serena Williams gegen die Ukrainerin Jelina Switolina.