Im Gegensatz zu den ungeschriebenen Regeln des Tennis, wonach sich die Zuschauenden ruhig zu verhalten haben und während des Spiels sitzen bleiben sollen, ist das Publikum bei den US Open ständig unterwegs. Von den Bier- und Essensständen ist ein anhaltendes Rumoren der Gespräche zu hören. »Ich habe das Gefühl, dass Wimbledon so ordentlich war. Bei den Australian Open erwartet man das irgendwie, weil man Australier ist. Aber hier ist es einfach so laut. Ich kann kaum etwas hören.«

Weiterer Zwischenfall während des Spiels

Auch im weiteren Spielverlauf sollte es noch einen Zwischenfall geben. Nachdem er spät im dritten Satz ein Break hinnehmen musste, blickte Kyrgios in Richtung seiner Box und spuckte auf den Court. »Geht doch heim, wenn ihr mich sowieso nicht unterstützt«, fluchte er und kassierte vom Schiedsrichter eine Verwarnung wegen unsportlichen Verhaltens.