Qualifikant Wu Yibing schrieb chinesische Geschichte: Der 22-Jährige konnte mit seinem Dreisatzsieg am Montag gegen den Georgier Nikoloz Basilashvili (6:3, 6:4, 6:0) als erster Chinese ein Spiel bei den US Open in der Profi-Ära gewinnen. Dass ein männlicher Tennisspieler aus China zuletzt ein Grand-Slam-Spiel gewinnen konnte, ist auch schon 63 Jahre her (Mei Fu Chi in Wimbledon).

Wu hatte bei den US Open bereits 2017 bei den Junioren im Einzel und Doppel triumphiert. Sein Erfolg gegen den an Nummer 31 gesetzten Basilashvili ist dennoch eine Überraschung. Wu, der erst im Juli unter die Top-200 der Weltrangliste vorgestoßen war, trifft in der zweiten Runde auf den Portugiesen Nuno Borges.