In der nächsten Runde wartet nun die French-Open-Finalistin Karolina Muchova, die ihre kommende Gegnerin in den höchsten Tönen lobte. Gauff sei »sehr athletisch«, sagte die Tschechin, die sich im Viertelfinale gegen die Rumänin Sorana Cirstea 6:0, 6:3 durchgesetzt hatte: »Sie gibt niemals auf, sie rennt für jeden Ball, macht nicht viele Fehler.«

Gauff wollte derweil nach wie vor nicht an den Titel denken. »Es ist noch ein weiter Weg.«

Zverev gegen Alcarez in Nightsession

Alexander Zverev will am Mittwoch (Ortszeit) im Duell mit Titelverteidiger Carlos Alcaraz aus Spanien seinen dritten Halbfinal-Einzug bei den US Open in Serie perfekt machen. Das Viertelfinale wurde erneut am späten Abend in der sogenannten Nightsession angesetzt.