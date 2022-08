US Open Topspielerinnen kritisieren unterschiedliche Bälle für Männer und Frauen als »unzeitgemäß«

Der Spielball bei den Frauen während der US Open ist etwas weniger flauschig, dafür durch ein engeres Gewebe an der Ballnaht aber aerodynamischer. »Der Damenball spielt sich etwas leichter, liegt weniger schwer auf dem Schläger und fliegt etwas leichter durch die Luft«, sagte Christopher Kas, Trainer der Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier, der ARD-Sportschau: »Dadurch haben Spielerinnen ab und zu das Gefühl, dass der Ball sich schwieriger kontrollieren lässt.« Problematisch ist zudem, dass der beim Frauenturnier eingesetzte »Wilson regular duty« in Europa nicht zu erwerben ist und somit nicht im Training eingesetzt werden kann.