Dominik Köpfer hat bei den US Open auch gegen den an Nummer 17 gesetzten Georgier Nikolos Bassilaschwili 6:3, 7:6 (7:5), 4:6, 6:1 gewonnen. Damit erreichte er das Achtelfinale des mit insgesamt rund 57,2 Millionen Dollar dotierten Tennis-Turniers. Köpfer überstand in Flushing Meadows als erster deutscher Qualifikant seit 13 Jahren die dritte Runde.

Letztmals hatte Benjamin Becker 2006 in New York als deutscher Qualifikant das Achtelfinale erreicht, nachdem er zuvor Andre Agassi besiegt und damit die Karriere des Amerikaners beendet hatte. Diesmal nutzte Köpfer im drittgrößten Stadion der Anlage gegen Bassilaschwili nach 2:40 Stunden seinen ersten Matchball.

"Das ist einfach unglaublich", sagte Köpfer nach dem größten Erfolg seiner Karriere. "Ich liebe es zu gewinnen. Das treibt mich immer weiter an." Im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale trifft der Schwarzwälder nun auf Daniil Medwedew. Köpfer steht in Flushing Meadows erst zum zweiten Mal in seiner Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier im Hauptfeld, in Wimbledon hatte er im Juli die zweite Runde erreicht. Vor den Augen von Boris Becker im Publikum überzeugte der Linkshänder mit einer starken Leistung, leistete sich kaum einfache Fehler und gab keinen Ball verloren. Nach 160 Minuten musste sich Basilaschwili, der erst Ende Juli das Sandplatzturnier in Hamburg gewonnen hatte, geschlagen geben.

Auch Williams, Federer und Djokovic sind weiter

Ins Achtelfinale eingezogen sind auch Roger Federer, Novak Djokovic und Serena Williams. Grand-Slam-Rekordsieger Federer hatte am Freitag mit dem Briten Daniel Evans keine Mühe und feierte beim 6:2, 6:2, 6:1 seinen ersten glatten Sieg des Turniers. In seinen ersten beiden Partien in New York hatte der 38-Jährige jeweils den Startsatz abgegeben.

Titelverteidiger Djokovic zeigte sich indes nicht beeinträchtigt durch seine linke Schulter, die ihm in der zweiten Runde Schmerzen bereitet hatte. Der Wimbledonsieger aus Serbien setzte sich gegen den US-Amerikaner Denis Kudla klar mit 6:3, 6:4, 6:2 durch. Im Achtelfinale bietet sich Djokovic nun die Chance zur Revanche für das verlorene Endspiel 2016 gegen den Schweizer Stan Wawrinka.

Vorjahresfinalistin Williams ist ihrem ersehnten 24. Grand-Slam-Titel, mit dem sie die Bestmarke der Australierin Margaret Court einstellen würde, einen Schritt näher gekommen. Die 37-Jährige bezwang die Tschechin Karolina Muchova in 1:14 Stunden 6:3, 6:2, nächste Gegnerin ist Petra Martic aus Kroatien. Die australische French-Open-Siegerin Ashleigh Barty steht nach dem 7:5, 6:3 gegen die Griechin Maria Sakkari ebenfalls im Achtelfinale.