In der ewigen Grand-Slam-Bestenliste rangiert Nadal weiter mit 22 Trophäen vor dem Serben Novak Djoković (21 Majortitel) und dem Schweizer Roger Federer (20).

Niemeier verpasst Überraschung und Viertelfinale bei US Open

Bei den US Open ist auch die Dortmunderin Jule Niemeier ausgeschieden. Die 23 Jahre alte Außenseiterin verlor am Montag in New York gegen die polnische Weltranglistenerste Iga Swiatek 6:2, 4:6 und 0:6 – und verpasste anders als vor zwei Monaten in Wimbledon das Viertelfinale.

Seit 2016, als Angelique Kerber am Ende sogar den Titel holte, hat keine deutsche Spielerin mehr die Runde der besten Acht beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres erreicht.