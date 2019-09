Rafael Nadal ist der US-Open-Champion 2019. Der Spanier siegte im Endspiel gegen Daniil Medwedew nach 4:50 Stunden 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. Nach seinen Triumphen 2010, 2013 und 2017 war es sein vierter Erfolg in New York. In einem spektakulären Spiel bewies der russische Außenseiter Mut und Kampfgeist - doch seine Aufholjagd wurde nicht belohnt.

Bereits der zweite Punkt des ersten Spiels war ein Highlight: Ein langer Ballwechsel endete damit, dass Nadal mit der Vorhand erfolgreich am Netzpfosten vorbei spielte. Im dritten Spiel gelang Medwedew das erste Break des Matches. Doch Nadal ließ sich nicht beunruhigen und holte das Re-Break - und nach 62 Minuten den Satz.

Im zweiten Durchgang gelang Nadal das erste Break zum 4:2. Medwedew spielte weiter mit Mut und viel Risiko, aber er konnte den Satz nicht mehr drehen. Deutlich schneller als noch den ersten Durchgang holte sich Nadal den zweiten. Alles schien auf einen schnellen Erfolg des 33-Jährigen in Flushing Meadows hinauszulaufen.

Letztes Aufeinandertreffen war deutlich

Adam Hunger/DPA Daniil Medwedew

Doch der dritte Satz verlief anders als erwartet: Medwedew musste nun noch mehr riskieren - und wurde für seinen Mut belohnt. Erst konterte der 23-Jährige ein Break von Nadal direkt mit einem Re-Break - und nahm ihm dann auch noch ein weiteres Spiel ab, mit dem er den Satz gewann.

Es ging also in den vierten Durchgang. Auch dort lieferten sich die beiden einen harten Kampf um Punkte und Spiele. Zunächst schien Nadal wieder besser im Match zu sein, doch dann gelang Medwedew das Break zum 6:4 - und er glich nach Sätzen aus.

Der fünfte Satz: Nadal wurde zunächst vom Publikum ausgebuht, weil er sich bei den Aufschlägen sehr viel Zeit ließ. Doch mit spektakulären Gewinnschlägen zog er die Fans wieder auf seine Seite - und kam zu zwei Breaks. Medwedew gelang zwar ebenfalls ein Break, doch Nadal nutzte seinen dritten Matchball.

Für Nadal und Medwedew war es das zweite Aufeinandertreffen. Beim Masters in Montreal hatte sich Nadal in 71 Minuten 6:3, 6:0 durchsetzen können. Auch damals hatte der Außenseiter teilweise beeindruckend gespielt - und am Ende dann doch klar verloren.