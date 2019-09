Rafael Nadal und Daniil Medwedew stehen bei den US Open im Endspiel. Der dreimalige New-York-Champion Nadal gewann sein Halbfinale gegen den Italiener Matteo Berrettini mit 7:6 (8:6), 6:4, 6:1 und steht damit zum fünften Mal in Flushing Meadows im Finale. Medwedew setzte sich zuvor gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow mit 7:6 (7:5), 6:4, 6:3 durch und spielt erstmals bei einem der vier Grand-Slam-Turniere in einem Endspiel.

"Der erste Satz war ein bisschen frustrierend, weil ich so viele Breakchancen nicht genutzt habe. Aber ich habe den Tiebreak überlebt und nach dem Break im zweiten Satz wurde es dann einfacher", sagte Nadal.

Nadal ist der letzte der sogenannten großen Drei, der in New York noch dabei ist. Roger Federer war zuvor im Viertelfinale, Novak Djokovic ist verletzt im Achtelfinale ausgeschieden. Die Gelegenheit, seinen insgesamt 19. Grand-Slam-Titel zu gewinnen, ist für Nadal damit groß.

Erster Grand-Slam-Finalist der neuen Generation

Und doch: Die neue Generation setzt die großen Drei immer mehr unter Druck und stellt mit Medwedew nun auch den ersten Finalisten bei einem Grand-Slam-Turnier. Neben Medwedew gehören auch Alexander Zverev oder der Grieche Stefanos Tsitsipas zu den Hoffnungen für die Zukunft. Aber im Moment ist Medwedew am weitesten. "Er spielt das beste Tennis auf der Tour in diesem Sommer", sagte Nadal über seinen Finalgegner.

Vor den US Open hatte der 23-Jährige in Washington und Montreal jeweils das Finale erreicht und in Cincinnati sogar gewonnen. Kein Spieler hat in diesem Jahr mehr Matches für sich entschieden als Medwedew, der 50 Mal den Platz als Sieger verließ. In New York hatte Medwedew zwar zunächst das Publikum gegen sich aufgebracht, scheint aber pünktlich zum Finale am Sonntag wieder versöhnt mit dem Fans.

Charles Krupa/AP Wird sich im Finale erneut strecken müssen: Daniil Medwedew

Während es für Medwedew die Premiere in einem ganz großen Endspiel ist, steht Nadal zum 27. Mal in Melbourne, Paris, Wimbledon oder New York im Finale. 18 dieser Partien hat er gewonnen. Der letzte Grand-Slam-Sieger, der nicht Djokovic, Federer oder Nadal hieß, war Stan Wawrinka 2016 in New York. In den folgenden elf Grand-Slam-Turnieren kam der Gewinner immer aus dem Kreis der drei Spieler, die das Welttennis seit Jahren dominieren.

Medwedew weiß um die Aufgabe, die ihm nun bevorsteht: "Er ist einer der größten Champions in der Geschichte unseres Sports. Er ist eine Maschine, ein Biest auf dem Platz. Die Energie, die er zeigt, ist unglaublich."

Auch bei den Frauen fordert der Nachwuchs die Elite

Im ersten Einzelfinale in New York treffen an diesem Samstag (22 Uhr MESZ, Liveticker SPIEGEL, TV: Eurosport) die 37 Jahre alte Topfavoritin Serena Williams und die 19 Jahre alte Senkrechtstarterin Bianca Andreescu aufeinander. Dabei strebt Williams ihren 24. Grand-Slam-Titel an, womit sie mit der Australierin Margaret Court gleichziehen würde.