Stars der Szene verneigen sich vor dem »Phänomen«

Schon vor Serena Williams' Abschied haben sich die Stars der Szene vor der Tennis-Queen verneigt. Rafael Nadal und andere sprachen der 23-maligen Grand-Slam-Turniersiegerin ihren höchsten Respekt aus. »Sie war als Sportlerin nicht nur eine Tennisspielerin, sondern auch eine der wichtigsten Athletinnen in der Geschichte des Sports. Aus Tennis-Sicht ist es ein großer Verlust, dass sie geht. Jetzt hat sie es sich verdient, wählen zu können, was sie tun möchte. Sie ist eine Legende. Ich hoffe, dass sie weiterhin in der Tenniswelt involviert sein wird«, sagte der 22-malige spanische Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal.