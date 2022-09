Überraschung bei US Open Serena Williams besiegt die Weltranglistenzweite – und ist noch eine Runde weiter

»Ich habe noch ein bisschen was in mir«: Unter tosendem Applaus hat Tennisikone Serena Williams ihren nächsten Sieg bei den US Open gefeiert – und ihren Rückzug aus dem Profisport damit noch einmal verschoben.