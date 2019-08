US Open Serena Williams deklassiert Sharapova

US-Superstar Serena Williams ist mit einem lockeren Erfolg in die US Open gestartet. Die Weltranglistenachte, die in New York ihren siebten Erfolg beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres feiern könnte, gewann das mit Spannung erwartete Auftaktduell mit der früheren Weltranglistenersten Maria Sharapova. Gegen die in der Weltrangliste auf Platz 87 abgerutschte Russin hatte Williams keine Mühe und zog durch ein 6:1, 6:1 in nur 58 Minuten in die zweite Runde ein. Dort wartet Wildcard-Inhaberin Caty McNally (USA).

Zuletzt hatte Williams beim WTA-Turnier in Toronto im Finale gegen die Kanadierin Bianca Andreescu wegen Rückenschmerzen aufgeben müssen, gegen Scharapowa machte sie aber einen beschwerdefreien Eindruck und feierte im 22. Duell mit der Russin den 20. Sieg. "Es ist gut, schon so früh schwierige Matches zu haben", sagte Williams nach dem Match. "Ich neige ja manchmal dazu, langsam in Turniere zu starten."

Für Sharapova war es die Fortsetzung eines schwachen Jahres. 2019 feierte die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin erst acht Erfolge auf der WTA-Tour, der letzte Turniersieg liegt bereits fast zwei Jahre zurück. Williams wiederum könnte mit einem Turniersieg in Flushing Meadows mit Margaret Court (24 Erfolge) an der Spitze der Grand-Slam-Rekordsiegerinnen gleichziehen.