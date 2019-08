Sieben Doppelfehler in einem Spiel, Streit um Kyrgios-Kragen Sieben Geschichten von den US Open

Aus für die Wimbledon-Siegerin: In London hatte sie noch triumphiert, bei den US Open ist Simona Halep jedoch bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Die Rumänin verlor gegen die US-amerikanische Qualifikantin Taylor Townsend 6:2, 3:6, 6:7 (4:7). "Ich bin enttäuscht. Ich hatte die Erwartung, dass ich selbstsicher bin, aber heute war es anders", sagte Halep, die in den vergangenen beiden Jahren bereits in der ersten Runde gescheitert war.

Petkovic besiegt die Nummer sechs der Welt: Andrea Petkovic steht in der dritten Runde in New York - und hat dafür eine starke Gegnerin bezwungen. Gegen die Weltranglisten-Sechste Petra Kvitova siegte die Deutsche (Nummer 88 der Welt) 6:4, 6:4. Auch beim letzten Duell, während der Australian Open 2018, hatte Petkovic gegen die Tschechin triumphiert. Von insgesamt elf Spielen gewann Petkovic sechs - nun trifft sie auf die Belgiern Elise Mertens. Auch Julia Görges steht in der dritten Runde.

JUSTIN LANE/EPA-EFE/REX Andrea Petkovic

Nadal kampflos weiter: Tennissuperstar Rafael Nadal steht ebenfalls in der dritten Runde, musste aber dafür nicht antreten. Der Spanier profitierte in Flushing Meadows von der kurzfristigen Absage seines australischen Gegners Thanasi Kokkinakis. Kokkinakis musste für die Partie in der Night Session im Arthur Ashe Stadium wegen einer Verletzung an der rechten Schulter passen.

Fehlstart mit Happy End: Die ehemalige French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko ist bei ihrem Zweitrunden-Match besonders holprig in die Partie gekommen. Der Lettin unterliefen in ihrem ersten Aufschlagspiel gegen die US-Amerikanerin Alison Riske sieben Doppelfehler. Doch am Ende gewann Ostapenko das Match 6:4, 6:3. Insgesamt kam sie auf 17 Doppelfehler.

Tennishoffnung gegen Titelverteidigerin: Die US-Teenagerin Cori Gauff fordert in der dritten Runde Titelverteidigerin Naomi Osaka heraus. Die 15-Jährige nimmt nach ihren furiosen Auftritten in Wimbledon (Sieg gegen Venus Williams) dank einer Wildcard zum zweiten Mal an einem Grand-Slam-Turnier teil. Sie bezwang die ungarische Qualifikantin Timea Babos 6:2, 4:6, 6:4 und trifft nun auf die topgesetzte Japanerin. Osaka hatte im Vorjahr in New York ihren ersten von zwei Major-Titeln gewonnen.

Kena Betancur/AFP Naomi Osaka

Kyrgios und der Kragen: Der Australier Nick Kyrgios hat für Irritationen gesorgt. Wegen eines Slogans, der auf dem Stehkragen seines weißen Shirts stand, hatte er eine Auseinandersetzung mit dem Schiedsrichter.

Beim Einspielen klappte Kyrgios den Kragen hoch und es kam "Just do you" zum Vorschein, ein Wortspiel des Nike-Slogans "Just do it". Der Referee forderte, dass Kyrgios den Schriftzug verdecken soll. Der Tennisprofi fragte einige Male nach einer Begründung - gab dann aber doch nach. Im Anschluss besiegt er Antoine Hoang 6:4, 6:2, 6:4.

Zverev sorgt sich wegen Toilettenpausen: Alexander Zverev, selbst erst 22 Jahre alt, macht sich Gedanken um das Image der jungen Tennis-Generation. Weil sich viele der aufstrebenden Spieler während ihrer Matches Auszeiten zur Behandlung oder zum Toilettengang nehmen, sieht die deutsche Nummer eins den Ruf gefährdet. "So ein Image möchte ich nicht für die jungen Spieler haben", sagte er nach seinem Zweitrundensieg gegen Frances Tiafoe.

Der US-Amerikaner hatte sich eine zwölf Minuten lange Toilettenpause genommen. "Ich weiß gar nicht, was man so lange auf Toilette machen kann", sagte Zverev. Zuvor hatte sich der 21 Jahre alte Grieche Stefanos Tsitsipas ebenfalls eine mehrminütige Pause gegönnt. "Ich weiß nicht, warum die jungen Spieler das machen. Roger (Federer) und Rafa (Nadal) machen das auch nicht", sagte Zverev.