Sloane Stephens' Sieg im US-Duell »Ich weiß, dass Coco noch Großes vor sich hat«

Sloane Stephens gegen Coco Gauff – in diesem US-Open-Duell zweier Freundinnen sollte mehr verhandelt werden, als der Einzug in die nächste Runde. In den USA geht es immer auch um die Nachfolge der Williams-Schwestern.