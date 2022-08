US Open Serena Williams gewinnt emotionales Auftaktmatch – und verzögert ihren Rücktritt um mindestens ein Spiel

Williams spielte in einem selbst entworfenen Dress – und in mit Diamanten besetzten Schuhen. Auf der Gästeliste für das Highlightspiel im Arthur Ashe Stadium von New York stand reichlich A-Prominenz: Hugh Jackman, Mike Tyson, Lindsey Vonn, Spike Lee, Queen Latifah, Bill Clinton und viele mehr. Dazu fast 24.000 Fans, die auf dem Schwarzmarkt teils horrende Preise für ein Ticket ausgegeben hatten.