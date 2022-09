Niemeiers Achtelfinal-Aus bei den US Open Verloren, aber auf dem Weg nach oben

Die deutsche Tennishoffnung Jule Niemeier unterlag im Achtelfinale der US Open der Polin Iga Świątek. Eine bittere Niederlage für den Moment, die aber auch zeigte: In Deutschland kommt bald keine mehr an ihr vorbei.

Aus New York berichtet Klaus Bellstedt