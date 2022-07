Wimbledon Aktivisten mit Peng-Shuai-Shirts müssen sich Kontrolle unterziehen

Der Fall Peng Shuai sorgt weiter für Nervosität in der Tenniswelt. Beim Turnier in Wimbledon wurden Rucksäcke von Besuchern durchsucht, die mit »Where is Peng Shuai?«-Shirts an die chinesische Spielerin erinnern wollten.