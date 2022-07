Schmerzen in der rechten Schulter

Kyrgios, der sich im Match am Montag an der rechten Schulter behandeln ließ, steht zum zweiten Mal in seiner Karriere im Viertelfinale des bedeutendsten Tennisturniers der Welt. 2014 war ihm als Teenager der Durchbruch gelungen, als er im Wimbledon-Achtelfinale gegen Rafael Nadal (Spanien) gewann.

Der an Nummer elf gesetzte Amerikaner Taylor Fritz erreichte ebenfalls erstmals die Top-Acht. Der 24-Jährige ließ dem australischen Qualifikanten Jason Kubler beim 6:3, 6:1, 6:4 keine Chance. Fritz hat bislang noch keinen Satz abgegeben und bekommt es nun mit Mitfavorit Nadal oder Botic van de Zandschulp aus den Niederlanden zu tun.