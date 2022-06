Premiere für Jule Niemeier

Jule Niemeier hat das erste Grand-Slam-Match ihrer Tenniskarriere gewonnen. Die 22-Jährige setzte sich gegen die Chinesin Wang Xiyu 6:1, 6:4 durch und zog in die zweite Runde ein. Dort trifft die Nummer 97 der Weltrangliste am Mittwoch auf die an Nummer zwei gesetzte Estin Anett Kontaveit.

Struff scheitert in fünf Sätzen

Jan-Lennard Struff hat zum Auftakt in Wimbledon eine große Überraschung nur knapp verpasst. Der 32-Jährige verlor in der ersten Runde gegen den spanischen Jungstar Carlos Alcaraz 6:4, 5:7, 6:4, 6:7 (3:7), 4:6. Nach großem Kampf und starker Leistung kassierte Struff im fünften Satz das entscheidende Break zum 4:5, der an Nummer fünf gesetzte Alcaraz verwandelte nach 4:10 Stunden seinen zweiten Matchball.