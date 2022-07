Der Weltranglistendritte Novak Djoković hat zum achten Mal seit 2011 das Finale in Wimbledon erreicht und peilt im All England Club seinen vierten Turniersieg in Folge und den siebten insgesamt an. Sollte er das Finale am Sonntag (15 Uhr, TV: Sky) gewinnen, wäre es sein 21. Grand-Slam-Titel, damit würde er in der ewigen Bestenliste wieder näher an Rafael Nadal (22) heranrücken.