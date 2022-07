Wimbledon Djoković nach Zwei-Satz-Rückstand im Halbfinale – Schreckmoment bei Sinner

Djokovic träumt von der Nummer sieben

Der 35 Jahre alte Djokovic, der auch im Achtelfinale gegen den Niederländer Tim van Rijthoven kurz gewackelt hatte, strebt seinen siebten Titel in Wimbledon an. Er ist als Weltranglisten-Dritter an eins gesetzt, weil Daniil Medwedew nach dem Ausschluss russischer Tennisprofis wegen des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine ebenso fehlt wie der verletzte Hamburger Alexander Zverev.