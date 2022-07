Emotional und doch nüchtern: Als sich oben in der Royal Box und kurz vor 16 Uhr Ortszeit Herzogin Kate, die Ehefrau von Prinz William, in ihrem grell-gelben Kleid zur Siegerehrung unten auf dem Centre Court aufmachte, hätten die Bilder dort kaum unterschiedlicher sein können. Jabeur saß auf ihrem Stuhl und senkte ihren Kopf tief nach unten in Richtung ihres Schoßes. Die Siegerin war da schon auf dem Weg mitten durch das Publikum hoch zu ihrer Box. Rybakina begleitete ein freundlicher, aber keineswegs überschwänglicher Jubel. Das setzte sich bei der Übergabe der Siegertrophäe so fort. In der Geschichte von Wimbledon gab es wohl selten eine nüchternere Feier.