Wimbledon Nadal muss aus dem Turnier aussteigen – Kyrgios im Finale

Der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger Rafael Nadal tritt wegen einer Verletzung nicht zu seinem Halbfinale gegen den Australier Nick Kyrgios am Freitag in Wimbledon an. Diese Entscheidung teilte Tennisstar bei einer Pressekonferenz am Donnerstagabend mit. »Ich habe einen Riss im Bauchmuskel«, sagte der Spanier. »Ich habe den ganzen Tag über meine Entscheidung nachgedacht, aber es macht keinen Sinn, anzutreten.« Er fühle sich »sehr traurig«. Er könne nicht zu viel riskieren und »zwei, drei Monate aussetzen«, sagte Nadal weiter.