In der Runde der besten vier trifft Halep auf Rybakina, sich beim 4:6, 6:2, 6:3 gegen die ungesetzte Ajla Tomljanovic aus Australien stark zurückkämpfte. Die an Nummer 17 gesetzte Rybakina steht mit 23 Jahren das erste Mal in ihrer Karriere in einem Grand-Slam-Halbfinale. Das andere Semifinale bestreitet die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria gegen die Weltranglistenzweite Ons Jabeur aus Tunesien. Zuvor hatte Maria sich im deutschen Viertelfinal-Duell gegen Jule Niemeier durchgesetzt.