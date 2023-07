Gestern musste beim Tennisturnier von Wimbledon das Achtelfinalspiel zwischen Hubert Hurakacz und Novak Djoković beim Stand von 6:7, 6:7 unterbrochen werden.

Grund war die fortgeschrittene Uhrzeit, denn bei dem Turnier in London müssen Zuschauer die Anlage im »All England Lawn Tennis and Croquet Club« bis 23 Uhr Ortszeit verlassen haben. Das Spiel wird am heutigen Montag um 15.30 Uhr (Sky) fortgesetzt.