Barclays wurde demnach im diesjährigen Bericht »Banking on Climate Chaos« in die Liste der zehn größten globalen Investoren in fossile Brennstoffe aufgenommen. Seit dem Pariser Klimaabkommen habe Barclays rund 175 Milliarden Euro in Öl und Gas investiert und in den letzten zwei Jahren rund 35 Milliarden Euro an Unternehmen für fossile Brennstoffe wie Shell, ExxonMobil und TotalEnergies ausgezahlt.