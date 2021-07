Wimbledon Kerber erreicht erstmals seit drei Jahren ein Grand-Slam-Viertelfinale

Bereits in Bad Homburg präsentierte sich Angelique Kerber in guter Form, in Wimbledon kehrt sie nun nach Jahren der Abstinenz in die Runde der besten Acht zurück. Dorthin schaffte es auch die Tunesierin Ons Jabeur.