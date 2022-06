6:0 nach 16 Minuten: Mit wenig Mühe und viel Dominanz ist Angelique Kerber ins Grand-Slam-Turnier von Wimbledon gestartet. Mit 7:5 ging auch der zweite Satz gegen die Französin Kristina Mladenovic an die zweimalige Major-Siegerin aus Deutschland, die beim prestigeträchtigen Turnier im All England Club an Position 15 der Setzliste steht. In Runde zwei trifft Kerber nun auf Magda Linette aus Polen.