Świąteks Aus in Wimbledon Auf Rasen fehlt ihr der Glaube an sich selbst

Die polnische Topspielerin Iga Świątek gewann 37 Matches in Folge, dann flog sie in Wimbledon in der dritten Runde gegen eine selbst ernannte »Veteranin« raus. Sie selbst hat dafür eine Erklärung.

Aus Wimbledon berichtet Klaus Bellstedt