Der dritte Satz glich dem zweiten: Zwar nahm Rybakina Jabeur erneut auch dank einer gut eingesetzten Challenge mit dem Hawkeye gleich das erste Aufschlagspiel ab, schon wieder vergab die Favoritin aus Tunesien danach zahlreiche Breakbälle. Nach einem zweiten Breakpunkt servierte Rybakina, die im Turnierverlauf mit Halbfinal-Gegnerin Simona Halep zuvor erst eine gesetzte Spielerin bezwungen hatte, souverän zum Titelgewinn aus.

In Russland geboren, trotzdem startberechtigt

Rybakinas Erfolg besitzt auch eine politische Komponente. In Wimbledon werden dieses Jahr keine Weltranglistenpunkte vergeben, WTA und ATP hatten dem Rasen-Klassiker diese aufgrund des im Zuge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ausgesprochenen Startverbots für russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler entzogen. Rybakina startet zwar seit 2018 für Kasachstan, wurde aber in Moskau geboren und repräsentierte zuvor Russland.