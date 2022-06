Für Jule Niemeier sind Siege bei Grand-Slam-Turnieren etwas völlig Neues. Erst recht in Wimbledon, erst recht gegen eine so namhafte Gegnerin wie Anett Kontaveit, immerhin die Nummer zwei der Weltrangliste. 6:4, 6:0 gewann Niemeier am Mittwoch, in nur 58 Minuten, sie steht nun in der dritten Runde des berühmtesten Rasenturniers der Welt.