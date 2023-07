Im Vorjahr hatte Niemeier beim Rasenklassiker noch das Viertelfinale erreicht, wo sie im deutschen Tennisduell gegen Tatjana Maria verlor. Gegen Galfi leistete sie sich insgesamt 55 leichte Fehler und musste sich gegen die Nummer 126 der Welt nach 2:37 Stunden geschlagen geben. Die 103. der Weltrangliste fand von Beginn an keinen Rhythmus in ihrem sonst so wuchtigen Spiel, patzte regelmäßig mit ihrer Vorhand.