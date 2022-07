Novak Djoković hat beim Tennisturnier in Wimbledon seinen 21. Grand-Slam-Titel gewonnen. Der 35-Jährige setzte sich am Sonntagnachmittag in einem abwechslungsreichen Finale gegen Nick Kyrgios nach drei Stunden und einer Minute 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) durch.