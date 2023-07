Ein Generationenwechsel auf dem Rasen des All England Lawn Tennis and Croquet Club ist damit erneut vertagt. »Ich habe das Gefühl, 36 ist das neue 26«, sagte Djoković nach seinem Triumph über den 15 Jahre jüngeren Sinner. Es war für Djoković der 34. Sieg in Serie in Wimbledon, letztmals hatte die Nummer zwei der Welt 2017 ein Spiel beim traditionsreichsten Tennisturnier der Welt verloren.