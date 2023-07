Achtelfinale in Wimbledon Titelverteidiger Djoković und Rybakina marschieren – US-Hüne schlägt Tsitsipas

Titelverteidigerin Elena Rybakina steht in Wimbledon im Viertelfinale. Die 24 Jahre alte Tennisspielerin aus Kasachstan profitierte am Montag in London von der verletzungsbedingten Aufgabe ihrer Gegnerin Beatriz Haddad Maia. Die Brasilianerin konnte beim Stand von 4:1 für Rybakina im ersten Satz wegen Hüftproblemen nicht mehr weiterspielen.